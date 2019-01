MÄRKTE-Dax nach Brexit-Abstimmung im Plus gesehen

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Nach der Ablehnung des Brexit-Deals durch das britische Parlament wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 10.891,79 Punkten geschlossen. “An der Börse glaubt die Mehrheit weiterhin an eine Lösung im Brexit-Chaos – auch wenn im Moment niemand weiß, wie diese Lösung am Ende aussehen soll”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Scheidungsvertrag zwischen Großbritannien und der EU fiel bei den Unterhaus-Abgeordneten wie erwartet durch. Nun muss sich die Regierungschefin einem Misstrauensvotum stellen.

Abwechslung vom Thema Brexit verspricht der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed. Börsianer erhoffen sich vom sogenannten Beige Book Hinweise hinsichtlich einer möglichen Pause bei den Zinserhöhungen. In Griechenland muss sich im Tagesverlauf Ministerpräsident Alexis Tsipras einer Vertrauensabstimmung stellen, die er nach Einschätzung von Experten wohl überstehen wird. Die Koalition in Athen war am Wochenende über dem Streit um die Namensgebung der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien zerbrochen.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,7 Prozent und die Nasdaq 1,7 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 1,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 20.443 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 2568 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Nadine Schimroszik. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)