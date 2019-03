MÄRKTE-Neue Brexit-Hoffnungen dürften Dax Rückenwind geben

Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Brexit-Einigung dürfte die Aktienanleger am Dienstag in Kauflaune versetzen. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher in den Handel starten. Am Montag hatte er bereits 0,8 Prozent auf 11.543 Punkte zugelegt. Die britische Premierministerin Theresa May rang der Europäischen Union im Streit über den Brexit-Vertrag unmittelbar vor einer entscheidenden Parlamentsabstimmung Zusicherungen in der strittigen Frage der Nordirland-Grenze ab. Ob das Unterhaus im Tagesverlauf der Vereinbarung zustimmen wird, war jedoch offen. Das Pfund zog deutlich an, auch der Euro verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1,1255 Dollar. Lassen die Abgeordneten den Vorschlag jedoch durchfallen, sollen sie am Mittwoch entscheiden, ob Großbritannien ohne Vereinbarung über die künftigen Beziehungen am 29. März aus der EU ausscheiden soll. Spricht sich die Mehrheit auch dagegen aus, soll am Donnerstag eine Abstimmung über eine Verschiebung des Brexit folgen. Vor diesem Hintergrund werden auch die Daten zur britischen Industrieproduktion in den Blickpunkt rücken. Ablenkung vom Thema Brexit versprechen die US-Inflationsdaten, von denen sich Anleger Rückschlüsse auf den Kurs der amerikanischen Notenbank erhoffen. Auch Deutsche Bank und Commerzbank stehen erneut im Fokus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz bestätigte die Gespräche der beiden Häuser über einen Zusammenschluss. "Es gibt Beratungen über die Situation, wie sie ist", sagte der SPD-Politiker am Montag in Brüssel. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.543,48 Dax-Future 11.610,00 EuroStoxx50 3.304,44 EuroStoxx50-Future 3.320,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.650,88 +0,8 Prozent Nasdaq 7.558,06 +2,0 Prozent S&P 500 2.783,30 +1,5 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.503,69 +1,8 Prozent Shanghai 3.043,39 +0,5 Prozent Hang Seng 28.814,21 +1,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)