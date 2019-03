MÄRKTE-Dax vor weiterer Brexit-Abstimmung höher gesehen

Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - Vor dem nächsten Akt der Brexit-Saga wird der Dax am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent im Minus bei 11.524,17 Punkten geschlossen. Das britische Unterhaus hatte wie erwartet auch den nachgebesserten Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May durchfallen lassen. Im Tagesverlauf sollen die Abgeordneten nun darüber abstimmen, ob Großbritannien die EU ohne Scheidungsvereinbarung verlassen soll. Lehnen sie auch das ab, soll am Donnerstag die Entscheidung über einen Antrag auf eine Verschiebung des Brexit folgen. Die Konjunkturdaten werden dadurch zur Nebensache. Auf dem Terminplan stehen die europäische Industrieproduktion sowie die Auftragseingänge für langlebige US-Güter. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.524,17 Dax-Future 11.489,50 EuroStoxx50 3.303,95 EuroStoxx50-Future 3.292,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.554,66 -0,4 Prozent Nasdaq 7.591,03 +0,4 Prozent S&P 500 2.791,52 +0,3 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.290,24 -1,0 Prozent Shanghai 3.046,72 -0,4 Prozent Hang Seng 28.785,65 -0,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)