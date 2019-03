MÄRKTE-Anleger gehen vor weiterem Brexit-Votum in Deckung

Frankfurt, 14. Mrz (Reuters) - Die Unsicherheiten rund um den Brexit und zahlreiche Firmenbilanzen dürften Anleger am Donnerstag von größeren Engagements an der Börse abhalten. Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wird der Dax kaum verändert in den Handel starten. Am Mittwoch schloss er 0,4 Prozent fester bei 11.572 Punkten. Das britische Parlament erteilte einem chaotischen Ausstieg Großbritanniens aus der EU am Mittwoch zwar eine symbolische Absage. Das Grundproblem bestehe aber nach wie vor, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das Unterhaus ist gegen den ausgehandelten Deal, aber auch gegen einen Brexit ohne Deal. Weiterhin weiß niemand, welcher Vorschlag im britischen Parlament mehrheitsfähig wäre." Am Donnerstag soll das Unterhaus nun über eine Verschiebung des Brexit abstimmen. Der EU-Ausstieg der Briten ist eigentlich für den 29. März geplant. Zahlreiche Firmen legen Details des vergangenen Quartals offen - darunter sind RWE, Lufthansa, die VW-Tochter Audi, K+S, Lanxess und GEA. Aus den USA werden im Tagesverlauf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Eigenheimabsatz erwartet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.572,41 Dax-Future 11.570,00 EuroStoxx50 3.323,45 EuroStoxx50-Future 3.323,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.702,89 +0,6 Prozent Nasdaq 7.643,41 +0,7 Prozent S&P 500 2.810,92 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.312,61 +0,1 Prozent Shanghai 2.995,68 -1,0 Prozent Hang Seng 28.819,82 +0,0 Prozent (Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)