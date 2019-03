MÄRKTE-Dax dürfte nach Brexit-Votum auf der Stelle treten

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Nach dem Votum des britischen Parlaments für eine Brexit-Verschiebung dürften Anleger am deutschen Aktienmarkt mit Vorsicht in den Tag starten. Der Dax wird von Banken und Brokerhäusern am Freitag wenig verändert erwartet. Am Donnerstag war er 0,1 Prozent höher bei 11.587 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Abgeordneten in London sprachen sich am Donnerstagabend dafür aus, den eigentlich für den 29. März vorgesehenen Abschied von der EU um maximal drei Monate zu verschieben. Voraussetzung für die Nachspielzeit ist allerdings, dass das Unterhaus bis Mittwoch dem fertigen Ausstiegsvertrag mit der EU zustimmt. Die Erfolgschancen sind ungewiss, da die Parlamentarier genau dieses Abkommen bereits zwei Mal ablehnten, zuletzt am Dienstag. Das Pfund trat am Morgen mit 1,3238 Dollar auf der Stelle. Bei den Dax-Unternehmen will die Deutsche Börse zum Wochenschluss ihren Geschäftsbericht vorlegen. Bei den Nebenwerten stehen Zahlen von Bechtle und Shop Apotheke an. Im Konjunkturkalender stehen die Verbraucherpreise aus der Euro-Zone und aus den USA diverse Stimmungsindikatoren und Daten zur Industrieproduktion an. Zudem ist Verfallstermin, weswegen Börsianer größere Kursschwankungen erwarten. Dann werden Optionen und Futures auf Aktien und Indizes fällig. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.587,47 Dax-Future 11.605,00 EuroStoxx50 3.342,03 EuroStoxx50-Future 3.346,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.709,94 +0,0 Prozent Nasdaq 7.630,91 -0,2 Prozent S&P 500 2.808,48 -0,1 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.450,85 +0,8 Prozent Shanghai 3.013,47 +0,8 Prozent Hang Seng 29.073,70 +0,8 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)