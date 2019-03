MÄRKTE-Dax zur Eröffnung unverändert erwartet - Brexit geht in Verlängerung

Frankfurt, 21. Mrz (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche dürfte der Dax am Freitag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er wegen wieder aufgeflammter Konjunktursorgen ein halbes Prozent im Minus bei 11.549,96 Punkten geschlossen. Das Hauptaugenmerk richten Anleger erneut auf das Brexit-Drama, das nun in die Verlängerung geht. Die Staats- und Regierungschefs der EU bieten Großbritannien die Verschiebung des Ausstiegs aus der Staatengemeinschaft bis zum 22. Mai an. Bedingung ist jedoch, dass das britische Unterhaus den bereits zweimal abgelehnten Ausstiegsvertrag in der kommenden Woche doch noch annimmt. "Die Anleger sollten den Brexit nicht vorab abhaken", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Ein geordneter Brexit ist in den aktuellen Kursen bereits eingepreist. Um so größer sind die Kursrisiken für den worst case eines ungeordneten Brexits." Im Tagesverlauf stehen außerdem die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf der Agenda. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.549,96 Dax-Future 11.557,50 EuroStoxx50 3.367,40 EuroStoxx50-Future 3.289,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.962,51 +0,8 Prozent Nasdaq 7.838,96 +1,4 Prozent S&P 500 2.854,88 +1,1 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.595,70 -0,1 Prozent Shanghai 3.094,87 -0,2 Prozent Hang Seng 28.958,45 -0,4 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)