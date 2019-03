MÄRKTE-Dax zur Eröffnung tiefer erwartet

Frankfurt, 25. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung hat die Börse in Deutschland auch zum Wochenanfang fest im Griff. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Montag tiefer in den Handel starten. Bereits am Freitag hatte er wegen der Angst der Anleger vor einer Rezession 1,6 Prozent auf 11.364 Punkten verloren. Im Fokus wird der Ifo-Index stehen, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. "Ein Rückgang des BIP im ersten Quartal scheint fast schon sicher", warnte Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan. Vergangene Woche hatten die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland enttäuscht und den Dax auf Talfahrt geschickt. Die Geschäfte der Industrieunternehmen liefen so schlecht wie seit über sechseinhalb Jahren nicht mehr. Bange Blicke dürften Investoren auch nach Großbritannien richten. Premierministerin Theresa May ist einem Medienbericht zufolge aufgefordert worden, einen Zeitplan für ihren Rücktritt vorzulegen. Diese Bedingung hätten Befürworter eines EU-Austritts im Parlament bei einem Treffen für die Zustimmung zum Brexit-Abkommen gestellt. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.364,17 Dax-Future 11.317,50 EuroStoxx50 3.305,73 EuroStoxx50-Future 3.209,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.502,32 -1,8 Prozent Nasdaq 7.642,67 -2,5 Prozent S&P 500 2.800,71 -1,9 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 20.977,11 -3,0 Prozent Shanghai 3.060,28 -1,4 Prozent Hang Seng 28.545,10 -2,0 Prozent (Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)