MÄRKTE-Schnäppchenjäger suchen Chancen - Dax höher erwartet

Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - Nach den Kursrückgängen der vergangenen Tage kehren am Dienstag Schnäppchenjäger an die Börse zurück. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher in den Handel starten. Am Montag hatte er wegen der Furcht der Investoren vor einer Wirtschaftsabkühlung 0,2 Prozent im Minus bei 11.346,65 Punkten geschlossen. Vor diesem Hintergrund werden Anleger weitere Konjunkturdaten genau unter die Lupe nehmen. Am Vormittag gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Verbraucher. Einige Stunden später veröffentlicht die Federal Reserve Bank von Philadelphia ihr Konjunkturbarometer. Unabhängig davon könnte neuer Schwung in das Brexit-Drama kommen. Das britische Parlament rang der Regierung die Kontrolle über den EU-Ausstiegsprozess ab. Am Mittwoch soll nun über den bereits zwei Mal vom Unterhaus abgelehnten Austrittsvertrag abgestimmt werden. "Ein chaotischer Brexit ohne Deal bleibt weiterhin möglich, ist aber nicht die wahrscheinlichste Option", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Deutlich wahrscheinlicher sind jetzt ein softerer Brexit oder ein zweites Brexit-Referendum. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.346,65 Dax-Future 11.392,00 EuroStoxx50 3.300,48 EuroStoxx50-Future 3.224,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.516,83 +0,1 Prozent Nasdaq 7.637,54 -0,1 Prozent S&P 500 2.798,36 -0,1 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.428,39 +2,2 Prozent Shanghai 3.005,75 -1,2 Prozent Hang Seng 28.481,19 -0,2 Prozent