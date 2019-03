MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Brexit im Blick

Frankfurt, 27. Mrz (Reuters) - Nach dem Brexit-Abstimmungen im Unterhaus wird der Dax am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er sich ebenfalls kaum bewegt und bei 11.419,04 Punkten geschlossen. Das britische Parlament beriet über mehrere Alternativen zu der von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Scheidungsvereinbarung zwischen Großbritannien und der EU. Wie erwartet fand keiner der Vorschläge eine Mehrheit. Als ermutigend werteten Börsianer die Tatsache, dass die Option zum dauerhaften Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Zollunion mit der EU die meisten Stimmen erhielt. Etwas Abwechslung vom Dauerbrenner-Thema Brexit versprechen die Daten zum europäischen Verbrauchervertrauen und zum Geschäftsklima. Außerdem stehen die deutschen Inflationsdaten auf dem Terminplan. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.419,04 Dax-Future 11.431,00 EuroStoxx50 3.322,04 EuroStoxx50-Future 3.246,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.625,59 -0,1 Prozent Nasdaq 7.643,38 -0,6 Prozent S&P 500 2.805,37 -0,5 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.033,76 -1,6 Prozent Shanghai 2.997,40 -0,8 Prozent Hang Seng 28.692,88 -0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)