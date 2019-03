MÄRKTE-Dax vor erneutem Brexit-Votum höher erwartet

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - In Erwartung der dritten Abstimmung im Unterhaus über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag rettete der Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 11.428,16 Punkte in den Feierabend. Das britische Parlament soll im Tagesverlauf nur über die eigentliche Scheidungsvereinbarung zwischen Großbritannien und der EU entscheiden. Die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen bleibt zunächst außen vor. Es war unklar, ob der Deal diesmal eine Mehrheit finden wird. Zahlreiche Konjunkturdaten geben Einblick in die Verfassung der US-Wirtschaft. Unter anderem stehen die Konsumausgaben auf dem Zettel sowie der Chicago-Einkaufsmanagerindex und das von der Uni Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen. Außerdem werden aktuelle Daten zum deutschen Arbeitsmarkt erwartet und die endgültigen Zahlen zum britischen Bruttoinlandsprodukt. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.428,16 Dax-Future 11.500,50 EuroStoxx50 3.320,29 EuroStoxx50-Future 3.258,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.717,46 +0,4 Prozent Nasdaq 7.669,17 +0,3 Prozent S&P 500 2.815,44 +0,4 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.191,51 +0,8 Prozent Shanghai 3.075,48 +2,7 Prozent Hang Seng 29.051,79 +1,0 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)