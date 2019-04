MÄRKTE-Dax zum Wochenstart höher erwartet - Rückenwind aus China

Frankfurt, 01. Apr (Reuters) - An den Börsen stehen die Ampeln zum Wochenstart auf Grün. Der Dax wird am Montag nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher in den Handel starten. Am Freitag hatte er beflügelt von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA 0,9 Prozent höher bei 11.526 Punkten geschlossen. Rückenwind erhalten die Börsen aus China. Dort schaffte die Industrie im März erstmals seit vier Monaten wieder Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex stieg anders als von Experten erwartet auf 50,8 Punkte und damit den höchsten Stand seit acht Monaten. "Wenn sich China stabilisiert, ist das auch ein Funken Hoffnung für die Weltwirtschaft", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach der erneuten Schlappe für den EU-Ausstiegsvertrag im britischen Unterhaus will Premierministerin Theresa May in den kommenden Tagen einen neuen Anlauf starten, um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu finden. Am Montag berät das Parlament abermals über einen Alternativplan zu dem von May mit der EU ausgehandelten Vertrag. Auf der Konjunkturagenda stehen die Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager der Industrie aus Deutschland und der Euro-Zone sowie die europäischen Inflationsdaten. In den USA werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.526,04 Dax-Future 11.644,50 EuroStoxx50 3.351,71 EuroStoxx50-Future 3.300,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.928,68 +0,8 Prozent Nasdaq 7.729,32 +0,8 Prozent S&P 500 2.834,40 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.491,43 +1,4 Prozent Shanghai 3.163,90 +2,4 Prozent Hang Seng 29.518,06 +1,6 Prozent (Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)