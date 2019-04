MÄRKTE-Dax dank Hoffnung auf Einigung im Zollstreit höher erwartet

Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - Nach neuen US-Aussagen zu Fortschritten bei den Handelsgesprächen mit China dürfte der Dax am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf eine Erholung der Weltwirtschaft 0,6 Prozent im Plus bei 11.754,79 Punkten geschlossen. Genährt wurden die Hoffnungen auf eine Einigung im US-Zollstreit mit China vom Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, der von Fortschritten bei den Verhandlungen sprach. Die "Financial Times" berichtete zudem, die beiden Parteien hätten sich in den meisten strittigen Fragen geeinigt und näherten sich einem Abkommen. Daneben blicken Anleger erneut nach London, wo Premierministerin Theresa May die EU um einen weiteren kurzen Aufschub des Brexit bitten will. Damit solle Zeit für Gespräche mit der Opposition zum weiteren Vorgehen gewonnen werden, um einen harten Brexit zu vermeiden. Etwas Abwechslung von diesem Dauerbrenner-Thema versprechen die europäischen Einzelhandelsumsätze. Außerdem stehen die Beschäftigtendaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP auf dem Terminplan. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Job-Zahlen am Freitag, von denen sich Anleger Rückschlüsse auf den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft erhoffen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.754,79 Dax-Future 11.859,00 EuroStoxx50 3.395,70 EuroStoxx50-Future 3.343,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.179,13 -0,3 Prozent Nasdaq 7.848,69 +0,3 Prozent S&P 500 2.867,24 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.717,60 +1,0 Prozent Shanghai 3.192,07 +0,5 Prozent Hang Seng 29.935,27 +1,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)