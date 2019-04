MÄRKTE-Dax legt nach Kursrally Verschnaufpause ein

Frankfurt, 08. Apr (Reuters) - Nach den Kursgewinnen in der vergangenen Tagen halten sich Börsianer am Montag in der Defensive. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern niedriger in den Handel starten. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent fester geschlossen bei 12.009 Punkten. Auf Wochensicht machte das ein Plus von gut vier Prozent. Auf die Stimmung schlägt Analysten zufolge vor allem, dass es wenige Tage vor dem richtungsweisenden EU-Gipfel noch immer keine Lösung für den Brexit gibt. Gespräche zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn brachten am Wochenende keine Verständigung. Kommt bis Freitag keine Einigung mit der EU zustande, droht ein harter Brexit mit schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft in Großbritannien und auf dem europäischen Kontinent. Positiv kamen bei Anlegern dagegen Nachrichten bezüglich des Handelsstreits zwischen China und den USA an. Die beiden Länder erklärten, in wichtigen Verhandlungsrunden seien Fortschritte erzielt worden. Auf der Unternehmens- und Konjunkturagenda finden sich zum Wochenauftakt nur wenige Termine: Der Konsumgüterkonzern Henkel steht seinen Aktionären bei der jährlichen Hauptversammlung Rede und Antwort. Außerdem dürften Anleger mit Spannung darauf schauen, ob es Neuigkeiten gibt bezüglich der Fusionsverhandlungen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. In den USA werden aktuelle Daten zu den Auftragseingängen der Industrieunternehmen veröffentlicht. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.009,75 Dax-Future 11.974,50 EuroStoxx50 3.447,47 EuroStoxx50-Future 3.361,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.424,99 +0,2 Prozent Nasdaq 7.938,69 +0,6 Prozent S&P 500 2.892,74 +0,5 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.769,58 -0,2 Prozent Shanghai 3.224,46 -0,7 Prozent Hang Seng 29.990,36 +0,2 Prozent (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)