MÄRKTE-Dax vor Brexit-Gipfel und EZB-Entscheid höher erwartet

Frankfurt, 10. Apr (Reuters) - Vor dem Brexit-Gipfel wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er wegen wieder aufgeflammter Konjunktursorgen 0,9 Prozent im Minus bei 11.850,57 Punkten geschlossen. Im Tagesverlauf will die EU entscheiden, ob sie Großbritannien einen erneuten kurzfristigen Aufschub für den geplanten Austritt gewährt. Dabei wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs den Briten auf ihrem Sondergipfel mehr Zeit für einen geordneten EU-Austieg geben, wie aus einem Entwurf der Abschlusserklärung hervorgeht. Eine Bedingung für den Aufschub sei jedoch, dass Großbritannien an der Europawahl Ende Mai teilnehme, hieß es in dem Dokument, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Sollten die Briten dem nicht zustimmen, werde der Brexit automatisch am 1. Juni vollzogen. Ein ungeordneter Brexit scheint damit vorerst vom Tisch. Desweiteren berät die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik. Experten gehen davon aus, dass deren Chef Mario Draghi bei seiner Pressekonferenz Entlastungen für die Geschäftsbanken signalisiert, die unter der Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre leiden. Einige Börsianer rechnen zudem damit, dass die Währungshüter eine Wiederaufnahme ihrer Anleihekäufe andeuten, sollte sich die europäische Konjunktur weiter abschwächen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.850,57 Dax-Future 11.892,00 EuroStoxx50 3.417,22 EuroStoxx50-Future 3.345,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.150,58 -0,7 Prozent Nasdaq 7.909,28 -0,6 Prozent S&P 500 2.878,20 -0,6 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.655,12 -0,7 Prozent Shanghai 3.226,93 -0,4 Prozent Hang Seng 30.031,55 -0,4 Prozent