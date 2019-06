MÄRKTE-Dax höher erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt, 06. Jun (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen der Enttäuschung der Anleger über Aussagen der EZB zur Geldpolitik 0,2 Prozent im Minus bei 11.953 Punkten geschlossen. Von den Beschäftigtenzahlen erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse auf eventuelle Zinssenkungen der US-Notenbank. Die offiziellen Daten müssten aber nicht zwingend so enttäuschend ausfallen wie diejenigen der privaten Arbeitsagentur ADP, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. "Vermutlich haben Sondereffekte wie das Wetter für den schwachen ADP-Bericht gesorgt." Daneben blicken Investoren aufmerksam nach Großbritannien, wo Premierministerin Theresa May im Tagesverlauf als Vorsitzende der konservativen Partei zurücktreten will. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.953,14 Dax-Future 12.001,00 EuroStoxx50 3.338,41 EuroStoxx50-Future 3.345,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.720,66 +0,7 Prozent Nasdaq 7.615,55 +0,5 Prozent S&P 500 2.843,49 +0,6 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 20.897,36 +0,6 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng Kein Handel (Reporter: Hakan Ersen und Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)