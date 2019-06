MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Handelsstreit belastet

Frankfurt, 12. Jun (Reuters) - Nach den jüngsten Zolldrohungen der USA wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch war er 0,3 Prozent schwächer bei 12.115 Zählern aus dem Handel gegangen. US-Präsident Donald Trump erklärte, falls die USA keine Handelsvereinbarung mit China abschließen könnten, würden chinesische Waren im Wert von 325 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt. Er sei aber zuversichtlich, dass es eine Einigung gebe. Einen Zeitplan für die neuen Zölle habe er nicht. Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He rief zudem dazu auf, die Wirtschaft zu stützen. Ihr Augenmerk dürften die Anleger auch auf die Entwicklungen in Italien legen. Die Euro-Finanzminister beraten in Luxemburg über ein Euro-Zonen-Budget. Dabei dürfte aber auch der Schuldenstreit mit Italien eine Rolle spielen. Dem Land droht eine Milliardenstrafe. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.115,68 Dax-Future 12.084,50 EuroStoxx50 3.386,63 EuroStoxx50-Future 3.374,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.004,83 -0,2 Prozent Nasdaq 7.792,72 -0,4 Prozent S&P 500 2.879,84 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.011,86 -0,6 Prozent Shanghai 2.912,82 +0,1 Prozent Hang Seng 27.072,99 -0,9 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)