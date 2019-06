MÄRKTE-US-Vorgaben stützen Dax - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt, 14. Jun (Reuters) - Positive Vorgaben der Wall Street werden den Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag stützen. Am Donnerstag hatte er dank Spekulationen auf eine baldige US-Zinssenkung 0,4 Prozent auf 12.169,05 Punkte zugelegt. Vor diesem Hintergrund warten Anleger gespannt auf die Daten zur US-Industrieproduktion. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed. Daneben hält der Zollkonflikt zwischen den USA und China Börsianer in Atem. Sie sind sich weiter uneinig darüber, ob das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) Ende Juni eine Annäherung bringt. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.169,05 Dax-Future 12.173,50 EuroStoxx50 3.390,50 EuroStoxx50-Future 3.392,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.106,77 +0,4 Prozent Nasdaq 7.837,13 +0,6 Prozent S&P 500 2.891,64 +0,4 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.098,33 +0,3 Prozent Shanghai 2.902,13 -0,3 Prozent Hang Seng 27.134,31 -0,6 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)