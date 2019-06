MÄRKTE-Dax vor Fed-Entscheid höher erwartet

Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er unter anderem dank der Aussicht auf frische Geldspritzen der Europäischen Zentralbank (EZB) zwei Prozent im Plus bei 12.331,75 Punkten geschlossen. Ein Zinssenkung der Fed am Abend (MESZ) gilt zwar als ausgeschlossen. Uneins waren sich Experten in der Frage, ob Notenbank-Chef Jerome Powell einen solchen Schritt für die kommenden Monate andeuten werde. Einige bezeichneten unter Hinweis auf die anhaltend robuste Konjunktur eine Zinssenkung als verfrüht. Nach Meinung anderer Experten wäre es dagegen eine vorbeugende Maßnahme, um die Abkühlung der weltgrößten Volkswirtschaft zu verhindern. Darüber hinaus hofften Anleger auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte nach eigenen Angaben ein "sehr gutes" Gespräch mit Xi Jinping und will seinen chinesischen Kollegen Ende kommender Woche treffen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.331,75 Dax-Future 12.348,00 EuroStoxx50 3.452,89 EuroStoxx50-Future 3.458,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.465,54 +1,4 Prozent Nasdaq 7.953,88 +1,4 Prozent S&P 500 2.917,75 +1,0 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.340,26 +1,8 Prozent Shanghai 2.935,71 +1,6 Prozent Hang Seng 28.161,03 +2,4 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)