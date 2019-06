MÄRKTE-Dax nach Fed-Aussagen niedriger erwartet - G20 im Blick

Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Wenige Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Auf der Stimmung lasteten die jüngsten Aussagen der US-Notenbank, sagten Börsianer. Die Fed habe Spekulationen auf aggressive Zinssenkungen einen Dämpfer verpasst. Außerdem schwinde unter Anlegern die Hoffnung auf eine deutliche Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China. Viele wären schon zufrieden, wenn es zu keiner weiteren Eskalation komme. Darüber hinaus bereiteten die Spannungen zwischen den USA und Iran Investoren Kopfschmerzen. Etwas Abwechslung von diesen Themen verspricht der GfK-Index, der Auskunft über die Kauflaune der deutschen Verbraucher gibt. Experten erwarten für Juli einen kleinen Rückgang auf zehn Punkte von 10,1 Punkten im Vormonat. In den USA stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.228,44 Dax-Future 12.176,50 EuroStoxx50 3.444,36 EuroStoxx50-Future 3.424,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.548,22 -0,7 Prozent Nasdaq 7.884,72 -1,5 Prozent S&P 500 2.917,38 -0,9 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.047,68 -0,7 Prozent Shanghai 2.975,36 -0,2 Prozent Hang Seng 28.190,30 +0,0 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)