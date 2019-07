MÄRKTE-Dax dürfte etwas höher starten - US-Daten im Blick

Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - In Erwartung einer Reihe von US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch behauptet starten. Am Dienstag hatten sich die Anleger nach der jüngsten Aktienrally eine Verschnaufpause gegönnt: Der Dax war fast unverändert bei 12.526 Punkten aus dem Handel gegangen. An der Wall Street hatten die Leitindizes nach Börsenschluss in Europa etwas Boden gutgemacht und leicht im Plus geschlossen. In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,7 Prozent nach. Ihr Hauptaugenmerk richten Investoren zur Wochenmitte auf die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie liefern einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Von diesen wiederum erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen. Ein solcher Schritt bei der kommenden Fed-Sitzung Ende Juli gilt an der Börse als fast sicher. Daneben stehen am Mittwoch die Auftragseingänge für langlebige US-Güter auf dem Terminplan. In Deutschland wird das Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager veröffentlicht. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.526,72 Dax-Future 12.535,00 EuroStoxx50 3.507,98 EuroStoxx50-Future 3.502,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.786,68 +0,3 Prozent Nasdaq 8.109,09 +0,2 Prozent S&P 500 2.973,01 +0,3 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.584,67 -0,8 Prozent Shanghai 3.020,28 -0,8 Prozent Hang Seng 28.809,18 -0,2 Prozent (Reporter: Anika Ross, Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)