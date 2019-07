MÄRKTE-Dax am US-Unabhängigkeitstag kaum verändert erwartet

Frankfurt, 04. Jul (Reuters) - Nach den jüngsten Kursgewinnen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er dank Spekulationen auf eine anhaltend lockere EZB-Geldpolitik 0,7 Prozent im Plus bei 12.616,24 Punkten geschlossen. Anleger sind Börsianern zufolge weiter damit beschäftigt, die Richtung der Europäischen Zentralbank (EZB) unter deren künftiger Chefin Christine Lagarde abzuschätzen. Außerdem richteten sie ihre Aufmerksamkeit bereits auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, von denen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen der Notenbank (Fed) versprechen. Von der Wall Street kommen am Donnerstag dagegen keine Impulse, weil die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben. Zu den wenigen Konjunkturdaten auf dem Terminplan zählen die europäischen Einzelhandelsumsätze. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.616,24 Dax-Future 12.616,50 EuroStoxx50 3.540,63 EuroStoxx50-Future 3.534,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.966,00 +0,7 Prozent Nasdaq 8.170,23 +0,8 Prozent S&P 500 2.995,82 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.699,57 +0,3 Prozent Shanghai 3.008,39 -0,2 Prozent Hang Seng 28.826,50 -0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)