MÄRKTE-Dax vor US-Daten niedriger erwartet

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - In Erwartung des US-Arbeitsmarktberichtes wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Spekulationen auf Zinssenkungen und Geldspritzen der großen Notenbank haben zuletzt die Aktienkurse in neue Höhen und die Anleiherenditen auf neue Tiefstände getrieben. Da Impulse von der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street am Donnerstag allerdings ausblieben, legte der Dax an diesem Tag nur 0,1 Prozent auf 12.629,90 Punkte zu. Das Highlight zum Ausklang der Börsenwoche sind die US-Arbeitsmarktdaten, die Börsianer auf mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed abklopfen werden. Zudem stehen die Auftragseingänge für die deutsche Industrie auf dem Terminplan. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.629,90 Dax-Future 12.617,00 EuroStoxx50 3.544,15 EuroStoxx50-Future 3.533,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones Kein Handel Nasdaq Kein Handel S&P 500 Kein Handel Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.719,25 +0,1 Prozent Shanghai 2.999,92 -0,2 Prozent Hang Seng 28.817,67 +0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von XY.)