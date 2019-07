MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 08. Jul (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Im Fokus der Anleger dürfte der Radikalumbau der Deutschen Bank stehen. Das Geldhaus streicht weltweit 18.000 Jobs und damit jede fünfte Stelle. Das Investmentbanking soll weitgehend aufgegeben werden. Am Freitag war der Dax 0,5 Prozent schwächer bei 12.568,53 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem ein überraschend starker Stellenaufbau in den USA die Spekulationen auf rasche und deutliche Zinssenkungen gedämpft hatte. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.568,53 Dax-Future 12.503,50 EuroStoxx50 3.527,98 EuroStoxx50-Future 3.509,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.922,12 -0,2 Prozent Nasdaq 8.161,79 -0,1 Prozent S&P 500 2.990,41 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.519,69 -1,0 Prozent Shanghai 2.933,32 -2,6 Prozent Hang Seng 28.249,20 -1,8 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)