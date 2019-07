MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Powell-Auftritt im Blick

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Angesichts der anhaltenden Spekulationen um die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Börsianer richten ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf einen Auftritt des US-Notebankchefs Jerome Powell. Sie erhoffen sich von ihm Signale zu Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Fed-Zinssenkungen. Am Mittwoch und Donnerstag wird Powell dem US-Kongress im Rahmen einer traditionellen halbjährlichen Anhörung Rede und Antwort stehen. Neben Powell äußern sich am Dienstag weitere führende US-Notenbanker öffentlich. Im Fokus stehen auch die Titel von BASF: Der Chemiekonzern senkte seine Jahresziele am Montagabend unter anderem wegen der schwachen Entwicklung der Autobranche. Statt eines Anstiegs des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von bis zu zehn Prozent erwartet BASF nun im Gesamtjahr einen Einbruch von bis zu 30 Prozent. Beim Umsatz wird nun mit einem leichten Rückgang statt mit einem Wachstum von bis zu fünf Prozent gerechnet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.543,51 Dax-Future 12.465,00 EuroStoxx50 3.523,76 EuroStoxx50-Future 3.504,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.806,14 -0,4 Prozent Nasdaq 8.098,38 -0,8 Prozent S&P 500 2.975,95 -0,5 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.555,99 +0,1 Prozent Shanghai 2.920,31 -0,4 Prozent Hang Seng 28.141,25 -0,7 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)