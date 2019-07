MÄRKTE-Rekorde an der Wall Street dürften Dax auf die Sprünge helfen

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Ermuntert von der Rekordjagd an der Wall Street dürften Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss wieder zugreifen. Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Konjunktursorgen dürften die Börsen aber weiterhin bremsen. Gewinnwarnungen großer Unternehmen hatten Europas Anlegern am Donnerstag die Kauflaune verdorben. Der Dax verlor 0,3 Prozent auf 12.332,12 Punkte. In den USA hatten Spekulationen auf rasch sinkende Zinsen den Dow-Jones-Index hingegen erstmals über die Marke von 27.000 Punkten befördert. Die asiatischen Börsen traten am Freitag auf der Stelle, der japanische Leitindex Nikkei notierte mit 21673 Punkten knapp im Plus. Aus den USA stehen zum Wochenausklang die Erzeugerpreise für Juni an, aus der Euro-Zone werden Daten zur Industrieproduktion erwartet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.332,12 Dax-Future 12.366,00 EuroStoxx50 3.496,73 EuroStoxx50-Future 3.501,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.088,08 +0,9 Prozent Nasdaq 8.196,04 -0,1 Prozent S&P 500 2.999,91 +0,2 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.673,00 +0,1 Prozent Shanghai 2.930,13 +0,4 Prozent Hang Seng 28.555,88 +0,4 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)