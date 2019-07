MÄRKTE-Dax vor ZEW-Index kaum verändert erwartet - Firmenbilanzen im Blick

15. Jul (Reuters) - In Erwartung weiterer Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag kaum verändert starten. Am Montag war er 0,5 Prozent fester bei 12.387 Zählern aus dem Handel gegangen. Besonderes Augenmerk legen die Investoren auf die US-Banken: Dort öffnen mit Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo gleich drei führende Geldhäuser ihre Bücher. Die Citigroup hatte bereits am Montag die Berichtssaison eingeläutet. Bei der Nummer drei in den USA lief es im Privatkundengeschäft besser, der Gewinn lag über den Erwartungen. Doch zugleich geriet die Zinsmarge weiter unter Druck. Daneben steht der ZEW-Index zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer an. Analysten gehen davon aus, dass sich die Stimmung weiter eingetrübt hat und auch die aktuelle Lage etwas schlechter eingeschätzt wird. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.387,34 Dax-Future 12.383,50 EuroStoxx50 3.502,22 EuroStoxx50-Future 3.494,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.359,16 +0,1 Prozent Nasdaq 8.258,19 +0,2 Prozent S&P 500 3.014,30 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.540,65 -0,7 Prozent Shanghai 2.939,08 -0,1 Prozent Hang Seng 28.592,44 +0,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)