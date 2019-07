MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Firmenbilanzen im Blick

17. Jul (Reuters) - Zu Beginn des zweitägigen Treffens der G7-Finanzminister in Frankreich wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag war er 0,4 Prozent fester bei 12.430,97 Zählern aus dem Handel gegangen. Bei dem Treffen der Finanzminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) geht es unter anderem um die französische Digitalsteuer und die Facebook-Pläne für eine eigene Kryptowährung. Unklar ist, ob auch die Nachfolge für Christine Lagarde als IWF-Chefin diskutiert wird. Als potenzielle Kandidaten gelten Bundesbank-Chef Jens Weidmann sowie seine Kollegen aus Großbritannien und Finnland, Mark Carney und Olli Rehn. Auch über den früheren niederländischen Finanzminister Jeroen Dijsselbloem und die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wurde schon spekuliert. Lagarde wurde für den EZB-Spitzenposten nominiert und reichte daher ihren Rücktritt beim IWF ein. Daneben legen mit Ericsson, ASML und der Bank of America weitere Firmen ihre Geschäftszahlen vor. Börsianer erhoffen sich aus der laufenden Berichtssaison einen Aufschluss darauf, ob der Handelsstreit zwischen den USA und China schon die Geschäfte der Firmen belastet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.430,97 Dax-Future 12.401,00 EuroStoxx50 3.521,36 EuroStoxx50-Future 3.507,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.335,63 -0,1 Prozent Nasdaq 8.222,80 -0,4 Prozent S&P 500 3.004,04 -0,3 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.463,91 -0,3 Prozent Shanghai 2.936,04 -0,1 Prozent Hang Seng 28.531,78 -0,3 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)