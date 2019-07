MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

24. Jul (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Dienstag war er 1,6 Prozent fester bei knapp 12.491 Punkten aus dem Handel gegangen, das ist der größte Tagesgewinn seit gut vier Wochen. Für Gesprächsstoff sorgen dürfte die Deutsche Bank, die Einblick in ihre Bücher gewährt. Investoren hoffen auf Details zu den Stellenabbau-Plänen und zum Investmentbanking. Daimler legte seine Zahlen bereits vor: Wegen Milliardenrisiken im Dieselskandal und schwacher Autokonjunktur verbucht der Konzern einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden Euro. Dazu kommen die Quartalsergebnisse unter anderem vom Kunststoffhersteller Covestro, der einen Gewinneinbruch verzeichnet, von Deutscher Börse und Metro. Zudem werden die Einkaufsmanagerindizes vorgelegt. Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag erhoffen sich Anleger daraus Signale, wie stark die Konjunktur in Deutschland und in der Euro-Zone an Fahrt verloren hat. Die Hoffnung auf niedrigere Zinsen hatte zuletzt die Aktienkurse angetrieben. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.490,74 Dax-Future 12.512,50 EuroStoxx50 3.532,87 EuroStoxx50-Future 3.531,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.349,19 +0,7 Prozent Nasdaq 8.251,40 +0,6 Prozent S&P 500 3.005,47 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.700,44 +0,4 Prozent Shanghai 2.924,96 +0,9 Prozent Hang Seng 28.633,52 +0,6 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)