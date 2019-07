MÄRKTE-Dax nach EZB-Entscheid höher erwartet

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Nach Signalen der EZB für eine baldige Zinssenkung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er aus Enttäuschung darüber, dass EZB-Chef Mario Draghi keinen klaren Hinweis auf einen Zinsschritt im September lieferte, 1,3 Prozent im Minus bei 12.362,10 Punkten geschlossen. Einige Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun bereits auf die geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank in der kommenden Woche. An der Börse gilt als sicher, das die Fed den Leitzins um mindestens einen Viertel Prozentpunkt senken wird. Am Nachmittag werden die jüngsten Daten zur Wirtschaftsentwicklung in der weltweit größten Volkswirtschaft vorgelegt. Analysten gehen davon aus, dass das Tempo im zweiten Quartal nachgelassen hat und so niedrig war wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Daneben hält eine erneute Flut von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Im Tagesverlauf öffnen unter anderem der britische Mobilfunker Vodafone und die Schnellrestaurant-Kette McDonald's ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.362,10 Dax-Future 12.390,00 EuroStoxx50 3.510,15 EuroStoxx50-Future 3.510,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.140,98 -0,5 Prozent Nasdaq 8.238,54 -1,0 Prozent S&P 500 3.003,67 -0,5 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.631,11 -0,6 Prozent Shanghai 2.932,60 -0,2 Prozent Hang Seng 28.467,04 -0,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)