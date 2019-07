MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

29. Jul (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag war er 0,5 Prozent fester bei knapp 12.420 Zählern aus dem Handel gegangen. Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) rückt wieder die laufende Bilanzsaison in den Mittelpunkt. So legen Siemens Healthineers und Traton die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor, im Ausland stehen die Bilanzen von Ryanair, Heineken und Sanofi auf der Tagesordnung. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.419,90 Dax-Future 12.382,50 EuroStoxx50 3.524,47 EuroStoxx50-Future 3.511,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.192,45 +0,2 Prozent Nasdaq 8.330,21 +1,1 Prozent S&P 500 3.025,86 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.565,38 -0,4 Prozent Shanghai 2.939,29 -0,2 Prozent Hang Seng 27.998,67 -1,4 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)