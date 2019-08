MÄRKTE-Dax nach Fed-Entscheid niedriger erwartet

Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Nach der US-Zinssenkung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 12.189 Punkten geschlossen. Die US-Notenbank senkte den Leitzins am Mittwochabend (MESZ) wie erwartet um einen Viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell hielt zwar die Tür für weitere Lockerungen offen, die Erwartungen der Märkte dämpfte er jedoch deutlich: Die jetzige Zinsanpassung sei etwas anderes als "der Beginn eines langen Senkungszyklus". An der Wall Street sorgte das für Kursverluste. Einige Anleger richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die Bank von England (BoE), die im Tagesverlauf über ihre Geldpolitik berät. Eine Zinssenkung sei zwar nicht zu erwarten, sagte BayernLB-Analyst Wolfgang Kiener. Vor dem Hintergrund des Brexit-Chaos könnte die Zentralbank aber solche Schritte signalisieren. Zudem ist die Berichtssaison in vollem Gang. In Deutschland öffnete unter anderem Schwergewicht Siemens seine Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.189,04 Dax-Future 12.165,50 EuroStoxx50 3.466,85 EuroStoxx50-Future 3.453,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.864,27 -1,2 Prozent Nasdaq 8.175,42 -1,2 Prozent S&P 500 2.980,38 -1,1 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.507,16 -0,1 Prozent Shanghai 2.909,62 -0,8 Prozent Hang Seng 27.579,74 -0,7 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)