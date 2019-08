MÄRKTE-Dax nach Eskalation im Handelsstreit USA/China niedriger erwartet

Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Mitten in Handelsgesprächen mit China erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck und kündigte ab dem 1. September Sonderzölle auf bisher verschonte chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar an. Trumps Ankündigung schickte bereits die US-Börsen auf Talfahrt. Am Nachmittag werden neueste Daten zur Handelsbilanz der USA erwartet. Anleger blicken nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zudem gespannt auf die US-Beschäftigtenzahlen für Juli, von denen sie sich Rückschlüsse auf den Zustand der weltweit größten Volkswirtschaft versprechen. In Europa stehen die Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Außerdem rollt erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf die Börsianer zu. In Deutschland veröffentlichte unter anderem die Allianz neueste Zahlen. Der Versicherungskonzern sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen 2019. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.253,15 Dax-Future 12.023,00 EuroStoxx50 3.490,03 EuroStoxx50-Future 3.418,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.583,42 -1,1 Prozent Nasdaq 8.111,12 -0,8 Prozent S&P 500 2.953,56 -0,9 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 20.998,50 -2,5 Prozent Shanghai 2.857,28 -1,8 Prozent Hang Seng 26.920,26 -2,3 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)