MÄRKTE-Dax wegen Zollstreit niedriger erwartet - Einkaufsmanagerindex im Blick

Frankfurt, 05. Aug (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag erneut niedriger starten. Am Freitag hatte er wegen der Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und China 3,1 Prozent auf 11.872,44 Punkte verloren. Der Schreck über die Ankündigung neuer US-Strafzölle auf chinesische Waren steckt Investoren noch immer in den Knochen. Daneben warten sie gespannt auf das Barometer für die Stimmung der deutschen Einkaufsmanager. Experten erwarten für Juli einen Stand von 51,4 Punkten - unverändert zum Vormonat. Am Nachmittag stehen vergleichbare Zahlen aus dem US-Dienstleistungssektor auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten einen Anstieg auf 55,5 Punkte von 55,1 Zählern voraus. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.872,44 Dax-Future 11.748,00 EuroStoxx50 3.376,12 EuroStoxx50-Future 3.340,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.485,01 -0,4 Prozent Nasdaq 8.004,07 -1,3 Prozent S&P 500 2.932,05 -0,7 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 20.632,03 -2,2 Prozent Shanghai 2.842,23 -0,9 Prozent Hang Seng 26.156,06 -2,8 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)