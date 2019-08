MÄRKTE-Dax höher erwartet - Bilanzen und Zollstreit im Blick

Frankfurt, 08. Aug (Reuters) - Angesichts einer neuen Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch war er 0,7 Prozent fester bei 11.650 Punkten aus dem Handel gegangen. Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleibt der ungelöste Zollstreit zwischen den USA und China. Anleger reagieren sensibel auf Nachrichten zu diesem Konflikt. Im Juli exportierten die chinesischen Unternehmen unerwartet mehr als im Vorjahr. Die Erholung könnte aber angesichts der zuletzt angedrohten neuen US-Zölle kurzlebig sein. Etwas Abwechslung versprechen die Geschäftszahlen von Konzernen wie Thyssenkrupp, Adidas oder Deutsche Telekom. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.650,15 Dax-Future 11.721,00 EuroStoxx50 3.309,99 EuroStoxx50-Future 3.333,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.007,07 -0,1 Prozent Nasdaq 7.862,83 +0,4 Prozent S&P 500 2.883,98 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 20.603,00 +0,4 Prozent Shanghai 2.793,92 +0,9 Prozent Hang Seng 26.170,41 +0,7 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)