MÄRKTE-Dax höher erwartet - Zollstreit und Italien im Blick

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er vor allem wegen des schwelenden Zollstreits zwischen den USA und China und der Regierungskrise in Italien 1,3 Prozent im Minus bei 11.693,80 Punkten geschlossen. Diese beiden Themen beschäftigen Investoren auch in der neuen Woche. Im Tagesverlauf wollen die Fraktionen im italienischen Senat einen Termin für die Abstimmung über einen Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Lega von Vize-Regierungschef Matteo Salvini festlegen. Außerdem werden sie beobachten, ob dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella bei einer Abwahl der aktuellen Regierung eine Kabinettsumbildung gelingt oder ob Neuwahlen ausgerufen werden. Auf Nachrichten rund um den Handelskonflikt dürften Börsianer ebenfalls wieder sensibel reagieren wie auf die Kursbewegungen der chinesischen Währung. Deren Abwertung hatte in den vergangenen Tagen für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt. Daneben stehen die Geschäftszahlen einiger Firmen auf dem Terminplan. Unter anderem öffnen der Stahlkonzern Salzgitter und der Versicherer Talanx ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.693,80 Dax-Future 11.734,50 EuroStoxx50 3.333,74 EuroStoxx50-Future 3.344,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.287,44 -0,3 Prozent Nasdaq 7.959,14 -1,0 Prozent S&P 500 2.918,65 -0,7 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 2.790,87 +0,6 Prozent Hang Seng 25.918,35 -0,1 Prozent