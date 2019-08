MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Italien im Blick

12. Aug (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher in den Handel starten. Am Montag hatte er etwas schwächer bei knapp 11.680 Punkten geschlossen. Ihr Augenmerk legen dürften Börsianer auf die Entwicklungen in der Regierungskrise in Italien: Dort soll der Senat einen Termin für ein Misstrauensvotum gegen die Regierung ansetzen. Für Aufsehen dürften zudem erneut Firmenbilanzen sorgen: Dabei wollen Börsianer vor allem wissen, ob der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Geschäfte der Unternehmen beeinträchtigt. Unter anderem legen der Konsumgüterhersteller Henkel, der Handelskonzern Ceconomy und der Touristikkonzern Tui ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Daneben werden die endgültigen Daten zur Inflation im Juli sowie das Konjunkturbarometer des ZEW-Instituts vorgelegt. Experten rechnen damit, dass sowohl die gegenwärtige Lage als auch die Aussichten trüber eingeschätzt werden. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.679,68 Dax-Future 11.684,50 EuroStoxx50 3.326,55 EuroStoxx50-Future 3.325,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.897,71 -1,5 Prozent Nasdaq 7.863,41 -1,2 Prozent S&P 500 2.883,09 -1,2 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 20.440,07 -1,2 Prozent Shanghai 2.793,46 -0,8 Prozent Hang Seng 25.370,17 -1,8 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)