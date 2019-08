MÄRKTE-Dax am Verfallstag höher erwartet

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Zum Verfall an den Terminmärkten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen anhaltender Rezessionsängste 0,7 Prozent im Minus bei 11.412,67 Punkten geschlossen. Die Angst um die Konjunktur lässt Investoren auch zum Wochenschluss nicht los. US-Präsident Donald Trump geht allerdings nach eigenen Angaben von einer baldigen Beilegung des Handelskonflikts mit China aus. China hatte zuvor mit Gegenmaßnahmen im Fall neuer US-Zölle gedroht. Darüber hinaus zehren der drohende Chaos-Brexit, die Regierungskrise in Italien, die Unruhen in Hongkong und die Börsenturbulenzen in Argentinien weiter an den Nerven der Börsianer. Unabhängig davon verfallen im Tagesverlauf Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. In den Tagen zuvor schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.412,67 Dax-Future 11.460,00 EuroStoxx50 3.282,78 EuroStoxx50-Future 3.294,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.579,39 +0,4 Prozent Nasdaq 7.766,62 -0,1 Prozent S&P 500 2.847,60 +0,2 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 20.407,47 +0,0 Prozent Shanghai 2.834,85 +0,7 Prozent Hang Seng 25.700,43 +0,8 Prozent (Reporter: Hakan Ersen Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)