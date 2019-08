MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. In Erwartung weiterer Geldspritzen der Notenbanken und weiterer Konjunkturhilfen hatten Anleger sich zum Wochenschluss wieder aus der Deckung getraut. Der Dax legte am Freitag 1,3 Prozent auf 11.562,74 Punkte zu. In den Terminkalendern stehen am Montag nur wenige Ereignisse. Halbjahreszahlen kommen von Grand City Properties. Zudem werden aus der Euro-Zone Daten zur Leistungsbilanz und Verbraucherpreise erwartet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.562,74 Dax-Future 11.605,50 EuroStoxx50 3.329,08 EuroStoxx50-Future 3.336,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.886,01 +1,2 Prozent Nasdaq 7.895,99 +1,7 Prozent S&P 500 2.888,68 +1,4 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 20.548,47 +0,6 Prozent Shanghai 2.867,31 +1,5 Prozent Hang Seng 26.232,29 +1,9 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)