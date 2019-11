MÄRKTE-Dax höher erwartet - US-Daten im Blick

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Vor Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er knapp im Minus bei 13.236,42 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung sorgen Börsianern zufolge Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die Gespräche über das geplante Teil-Handelsabkommen mit China befinde sich in den letzten Zügen. Etwas Abwechslung von diesem Dauerbrenner-Thema versprechen die anstehenden US-Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge langlebiger Güter sowie die Konsumausgaben. Die Käufe der US-Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.236,42 Dax-Future 13.259,00 EuroStoxx50 3.705,55 EuroStoxx50-Future 3.709,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.121,68 +0,2 Prozent Nasdaq 8.647,93 +0,2 Prozent S&P 500 3.140,52 +0,2 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 23.462,39 +0,4 Prozent Shanghai 2.904,76 -0,1 Prozent Hang Seng 26.886,17 -0,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)