MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Hongkong-Konflikt im Blick

Frankfurt, 28. Nov (Reuters) - Am Thanksgiving-Tag dürfte dem deutschen Aktienmarkt ohne Rückenwind der Wall Street die Puste ausgehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er im Schlepptau der US-Börsen 0,4 Prozent fester bei 13.287,07 Punkten geschlossen. Die Wall Street hatte am Mittwoch ihre Rekordjagd fortgesetzt und bleibt am Donnerstag wegen des US-Erntedankfestes Thanksgiving geschlossen. In ihrem Konjunkturausblick hatte die US-Notenbank Fed die Aussichten für die Wirtschaft allgemein positiv beurteilt, aber auch auf Probleme am Arbeitsmarkt hingewiesen. Für Unbehagen bei den Börsianern sorgen die zusätzlich zum Handelskonflikt zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China beim Thema Hongkong. China verwahrt sich nach der Unterzeichnung des Hongkong-Gesetzes zur Stärkung der Menschenrechte durch US-Präsident Donald Trump vehement gegen eine Einmischung. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.287,07 Dax-Future 13.253,00 EuroStoxx50 3.712,85 EuroStoxx50-Future 3.697,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.164,00 +0,2 Prozent Nasdaq 8.705,18 +0,7 Prozent S&P 500 3.153,63 +0,4 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 23.409,14 -0,1 Prozent Shanghai 2.885,68 -0,6 Prozent Hang Seng 26.909,89 -0,2 Prozent (Reporterin: Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)