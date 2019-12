MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

17. Dez (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Für Gesprächsstoff sorgen dürften Konjunkturdaten: So legt das Münchner Ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex vor. Analysten rechnen damit, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft etwas verbessert hat. In Großbritannien werden die Inflationsdaten vorgelegt. Wieder aufkommende Furcht vor einem harten Brexit hat am Dienstag die Stimmung an den Börsen gedrückt und das Pfund belastet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.287,83 Dax-Future 13.258,00 EuroStoxx50 3.745,28 EuroStoxx50-Future 3.742,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.267,16 +0,1 Prozent Nasdaq 8.823,36 +0,1 Prozent S&P 500 3.192,52 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 23.934,43 -0,6 Prozent Shanghai 3.013,72 -0,3 Prozent Hang Seng 27.806,12 -0,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)