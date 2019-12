MÄRKTE-Dax {.GDAXI;(CF_LAST/10):0; [LS^F1>F1] höher [LS^F1<F1] niedriger [LS^F1=F1] kaum verändert} erwartet - BoE-Entscheid im Blick

Frankfurt, 19. Dez (Reuters) - Vor der Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten wird{LS:DAX=LUSG;(CF_LAST/10):0;} der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am {DAY} {.GDAXI;(CF_LAST/10):0; [LS^F1>F1] höher [LS^F1<F1] niedriger [LS^F1=F1] kaum verändert} starten. Am Mittwoch war er 0,5 Prozent schwächer bei 13.222 Punkten aus dem Handel gegangen. Auf dem Terminplan stehen am Nachmittag (MEZ) das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Wenige Stunden vorher richten sich die Blicke nach London, wo die Bank von England (BoE) die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen verkündet. Da eine Zinsänderung als ausgeschlossen gilt, versprechen sie sich Börsianer Hinweise auf die Einschätzung der Konjunkturaussichten nach der britischen Parlamentswahl und etwas Klarheit angesichts der jüngsten Wendungen im Brexit-Streit. Zudem hoffen sie auf Hinweise zur Nachfolge des Notenbank-Chef Mark Carney, der zum 31. Januar 2020 abtritt. Der BBC zufolge ist seine Stellvertreterin Minouche Shafik Favoritin der Regierung. Offiziell soll die Nachfolge am Freitag verkündet werden. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax {.GDAXI;CF_ LAST:2} Dax-Future {FDXc1;CF_L AST:2} EuroStoxx50 {.STOXX50E; CF_LAST:2} EuroStoxx50-Future {STXEc1;CF_ LAST:2} Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag{DT10:.GDAXI;HSTCLSD ATE;} {DT11:.DJI;TRADE_DATE;} Dow Jones {.DJI;CF_LA {.DJI;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT10^F1-DT BS(PCTCHNG:1); 11^F1!=0] [DT10^F1-DT11^ Kein Handel F1=0] F2 [DT10^F1-DT Prozent} 11^F1=0] F1 } Nasdaq {.IXIC1;CF_ {.IXIC1;CF_LAS LAST:2; T:0,+PCTCHNG:1 [DT10^F1-DT ,ABS(PCTCHNG:1 11^F1!=0] ); Kein Handel [DT10^F1-DT11^ [DT10^F1-DT F1=0] F2 11^F1=0] F1 Prozent} } S&P 500 {.SPX;CF_LA {.SPX;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT10^F1-DT BS(PCTCHNG:1); 11^F1!=0] [DT10^F1-DT11^ Kein Handel F1=0] F2 [DT10^F1-DT Prozent} 11^F1=0] F1 } Asiatische Indizes am {DAY} Stand Veränderung {DT1:EUR=;VALUE_DT1;} {DT3:.TOPX;TRADE_DATE;} {DT4:.SSEC;TRADE_DATE;} {DT5:.HSI;TRADE_DATE;} Nikkei {.N225;CF_L {.N225;CF_LAST AST:2; :0,+PCTCHNG:1, [DT1^F1-DT2 ABS(PCTCHNG:1) ^F1=0] F1 ; [DT1^F1-DT2 [DT1^F1-DT2^F1 ^F1!=0] =0] F2 Kein Prozent} Handel} Shanghai {.SSEC;CF_L {.SSEC;CF_LAST AST:2; :0,+PCTCHNG:1, [DT1^F1-DT4 ABS(PCTCHNG:1) ^F1=0] F1 ; [DT1^F1-DT4 [DT1^F1-DT4^F1 ^F1!=0] =0] F2 Kein Prozent} Handel} Hang Seng {.HSI;CF_LA {.HSI;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT1^F1-DT5 BS(PCTCHNG:1); ^F1=0] F1 [DT1^F1-DT5^F1 [DT1^F1-DT5 =0] F2 ^F1!=0] Prozent} Kein Handel} (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)