MÄRKTE-Dax dürfte etwas schwächer ins neue Jahr starten

Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte verhalten ins neue Börsenjahr starten. Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge zur Eröffnung etwas niedriger notieren. Das Handelsvolumen dürfte urlaubsbedingt noch gering sein. Die Aktienmärkte in Tokio und der Schweiz bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Den letzten Handelstag des abgelaufenen Jahres hatten Investoren genutzt, um Kasse zu machen. Der Dax war um 0,7 Prozent auf 13.249,01 Punkte abgesackt. Binnen Jahresfrist hat der Leitindex mit einem Plus von 26,3 Prozent 2019 allerdings so stark zugelegt wie seit sieben Jahren nicht mehr. Im Mittelpunkt steht auch im neuen Börsenjahr der Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag per Twitter angekündigt, den ersten Teil eines Handelsabkommens am 15. Januar im Weißen Haus in Washington unterzeichnen zu wollen. Es wird erwartet, dass im Rahmen dessen Zölle gesenkt werden und sich China verpflichtet, mehr Agrarprodukte und andere Waren in den USA zu erwerben. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.249,01 Dax-Future 13.220,00 EuroStoxx50 3.745,15 EuroStoxx50-Future 3.751,00 Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei Kein Handel Shanghai 3.087,78 +1,2 Prozent Hang Seng 28.496,99 +1,1 Prozent (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)