MÄRKTE-Dax höher erwartet - Golf-Krise und Brexit im Blick

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Unmittelbar vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,7 Prozent im Plus bei 13.320,18 Punkten geschlossen. Hauptgesprächsthema an der Börse bleibt aber die Lage am Persischen Golf. Börsianern zufolge hoffen Investoren auf eine Entspannung. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, auf einen Gegenschlag für den iranischen Raketenangriff auf US-Stellungen im Irak verzichten zu wollen. Unabhängig davon werden die britischen Abgeordneten den Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson heute im Unterhaus voraussichtlich absegnen. Am Montag soll das Oberhaus die Scheidungsvereinbarung durchwinken und den Weg für den EU-Ausstieg des Vereinigten Königreichs zum 31. Januar endgültig frei machen. Daneben stehen Zahlen zur deutschen Industrieproduktion sowie die europäische Arbeitslosenquote zur Veröffentlichung an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.320,18 Dax-Future 13.428,00 EuroStoxx50 3.772,56 EuroStoxx50-Future 3.785,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.745,09 +0,6 Prozent Nasdaq 9.129,24 +0,7 Prozent S&P 500 3.253,05 +0,5 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 23.751,32 +2,4 Prozent Shanghai 3.089,11 +0,7 Prozent Hang Seng 28.434,82 +1,2 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)