MÄRKTE-Dax höher erwartet - Rekordhoch im Blick

Frankfurt, 20. Jan (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er dank des Konjunkturoptimismus der Anleger 0,7 Prozent im Plus bei 13.526,13 Punkten geschlossen. Börsianer bezweifeln allerdings, dass der deutsche Leitindex seine bisherige Bestmarke von 13.596,89 Zählern bereits am Montag überspringen kann. Aus den USA seien keine Impulse zu erwarten, da die Wall Street wegen des "Martin Luther King Day" geschlossen bleibt. Konjunkturdaten stehen auch nur wenige auf dem Programm. So werden aus Deutschland die Erzeugerpreise veröffentlicht. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.526,13 Dax-Future 13.526,00 EuroStoxx50 3.808,26 EuroStoxx50-Future 3.800,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.348,10 +0,2 Prozent Nasdaq 9.388,94 +0,3 Prozent S&P 500 3.329,62 +0,4 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 24.091,08 +0,2 Prozent Shanghai 3.086,69 +0,4 Prozent Hang Seng 28.845,81 -0,7 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)