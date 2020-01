MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Firmenzahlen im Blick

20. Jan (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag war er 0,2 Prozent fester bei 13.548,94 Zählern aus dem Handel gegangen. Impulse erwarten sich die Anlegern von den Bilanzen der Unternehmen: Unter anderem legen die Schweizer Bank UBS, die Fluggesellschaft Easyjet, der Modekonzern Hugo Boss sowie in den USA der Chiphersteller Intel und der Streamingdienst Netflix ihre Zahlen vor. Auf der Konjunkturseite werden unter anderem der ZEW-Index sowie die britischen Arbeitsmarktdaten erwartet. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos reden zudem US-Präsident Donald Trump und die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.548,94 Dax-Future 13.495,50 EuroStoxx50 3.799,03 EuroStoxx50-Future 3.774,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones Kein Handel Nasdaq Kein Handel S&P 500 Kein Handel Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 23.851,29 -1,0 Prozent Shanghai 3.056,11 -1,3 Prozent Hang Seng 28.074,11 -2,5 Prozent (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)