MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - China-Virus und Rekordhoch im Blick

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - In Erwartung einer neuen Flut von US-Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch zunächst etwas niedriger starten. Am Dienstag hatte er knapp im Plus bei 13.555,87 Punkten geschlossen und lag damit noch knapp 40 Punkte vom Allzeithoch entfernt. Hauptgesprächsthema bleibt vorerst der Ausbruch des Coronavirus in China. "Nach bereits schon vier Todesfällen geht die Angst um, dass es zu einer Wiederholung der Sars-Epidemie des Jahres 2003 kommt", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Die wirtschaftlichen Folgen könnten enorm sein." Im Tagesverlauf werden unter anderem der "Penatencreme"-Anbieter Johnson & Johnson und der Chip-Hersteller Texas Instruments ihre Bücher öffnen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.555,87 Dax-Future 13.629,00 EuroStoxx50 3.789,12 EuroStoxx50-Future 3.798,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.196,04 -0,5 Prozent Nasdaq 9.370,81 -0,2 Prozent S&P 500 3.320,79 -0,3 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 24.031,35 +0,7 Prozent Shanghai 3.060,55 +0,3 Prozent Hang Seng 28.325,26 +1,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)