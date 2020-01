MÄRKTE-Dax zur EZB-Sitzung niedriger erwartet

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise zur EZB-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex nach einem Sprung auf ein Rekordhoch 0,3 Prozent im Minus bei 13.515,75 Punkten geschlossen. Da Zinsänderungen als ausgeschlossen gelten, richtet sich die Aufmerksamkeit der Börsianer auf den geplanten Strategie-Check der Europäischen Zentralbank (EZB). Von besonderem Interesse seien mögliche Veränderungen bei der Beurteilung der Preisstabilität und des Inflationsziels, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Außerdem richten Investoren weiterhin ein Auge auf die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Eindämmung des Coronavirus. Sollte der Sars-ähnliche Erreger außer Kontrolle geraten und sich die Krankheit zu einer Pandemie entwickeln, könnten die Börsen in Turbulenzen geraten. Unabhängig davon rollt eine erneute Flut von Firmenbilanzen auf die Börsianer zu. Unter anderem öffnen der Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble und der Chip-Hersteller Intel ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.515,75 Dax-Future 13.446,50 EuroStoxx50 3.769,79 EuroStoxx50-Future 3.745,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.186,27 +0,0 Prozent Nasdaq 9.383,77 +0,1 Prozent S&P 500 3.321,75 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 23.804,52 -0,9 Prozent Shanghai 2.976,67 -2,8 Prozent Hang Seng 27.778,92 -2,0 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)