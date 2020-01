MÄRKTE-Dax höher erwartet - Coronavirus bleibt Thema

Frankfurt, 24. Jan (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte ihn die Furcht der Anleger vor den wirtschaftlichen Folgen einer Ausbreitung des Coronavirus 0,9 Prozent ins Minus auf 13.388,42 Punkte gedrückt. Dieses Thema beschäftigt Investoren auch am Freitag. Sie fühlen sich an die Sars-Pandemie von 2002/2003 erinnert, bei der etwa 800 Menschen gestorben waren und die das Wachstum der chinesischen Wirtschaft gebremst hatte. Inzwischen sind 830 Menschen an dem Coronavirus erkrankt, 25 Menschen sind gestorben. Millionenstädte wurden unter Quarantäne gestellt. Unabhängig davon stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan, ebenso wie weitere Firmenbilanzen. So öffnen unter anderem die Ölkonzerne Chevron und Exxon sowie der Konsumgüter-Hersteller Colgate-Palmolive ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.388,42 Dax-Future 13.495,50 EuroStoxx50 3.736,85 EuroStoxx50-Future 3.753,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.160,09 -0,1 Prozent Nasdaq 9.402,48 +0,2 Prozent S&P 500 3.325,54 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 23.809,29 +0,1 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng 27.949,64 +0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)