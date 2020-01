MÄRKTE-Dax vor Fed-Entscheid höher erwartet

Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - In Erwartung weiterer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er sich etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt und 0,9 Prozent im Plus bei 13.323,69 Punkten geschlossen. Eine Leitzins-Änderung der US-Notenbank gilt als ausgeschlossen. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger Börsianern zufolge auf die Einschätzung der Konjunkturaussichten. Daraus erhofften sie sich Rückschlüsse auf eventuelle Zinssenkungen im Verlauf des Jahres. Investoren rechnen derzeit ab Juli mit einem solchen Schritt. Daneben hält der Ausbruch des Coronavirus Marktteilnehmer auf Trab. Sie verfolgen weiterhin Nachrichten zur Ausbreitung des Erregers und zu den Gegenmaßnahmen. Daraus versuchen sie mögliche Beeinträchtigungen für die Konjunktur abzuleiten. Zudem steht die Veröffentlichung zahlreicher Bilanzen an. Unter anderem öffnen der Siemens-Rivale General Electric (GE), das Online-Netzwerk Facebook und das Softwarehaus Microsoft ihrer Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.323,69 Dax-Future 13.345,50 EuroStoxx50 3.719,22 EuroStoxx50-Future 3.717,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.722,85 +0,7 Prozent Nasdaq 9.269,68 +1,4 Prozent S&P 500 3.276,24 +1,0 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 23.355,87 +0,6 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng 27.237,07 -2,6 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)